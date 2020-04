Alessia Marcuzzi è stata criticata sui social per una sua precisa scelta di comportamento: il commento di Selvaggia Lucarelli

Alessia Marcuzzi si è resa recentemente protagonista di un fatto un po’ particolare. Nel giorno di Pasqua ha infatti invitato i suoi genitori a casa sua, nonostante il divieto di spostamento imposto dalle norme per contenere il contagio da Coronavirus. Il dettaglio non è ovviamente sfuggito ai fan dell’artista, che non hanno potuto fare a meno di notare la tavola imbandita e apparecchiata per più persone.





Interrogata sulla questione quarantena, la presentatrice romana ha dunque cercato di dare le sue spiegazioni. Nel dettaglio, Alessia ha precisato che la tavola era apparecchiata per sette persone, ossia la sua famiglia più i suoi genitori che vivono nel palazzo di fronte al suo. Inoltre era anche presente una sua collaboratrice che vive con lei. “Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno 20 passi da casa loro, per venire da noi”.

Alessia Marcuzzi sotto accusa

La risposta della Marcuzzi non ha però pienamente convinto i fan, che hanno sottolineato come non fosse propriamente corretto invitare i genitori, anche se vicini di casa.

Molti hanno poi fatto notare la cosa a Selvaggia Lucarelli, che il giorno prima aveva smascherato pubblicamente diversi furbetti nelle loro trasferte pasquali. Contro ogni previsione, tuttavia, l’opinionista ha preferito non infierire su Alessia, specificando che la donna aveva già spiegato da sola l’accaduto. “Non devo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro”: questa di fatto la conclusione dell’ex giudice di Ballando con le Stelle.