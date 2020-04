Senza vestiti e coperta solo da tre libri: Chelsea Handler ha dato i suoi consigli ai fan su come affrontare la quarantena.

La conduttrice americana Chelsea Handler ha invitato i suoi fan a impiegare più tempo a leggere vista la quarantena per l’emergenza Coronavirus. Per il lancio del suo “club del libro” la presentatrice ha utilizzato una foto senza veli.

Chelsea Handler: la foto senza veli

Con una foto senza veli nella vasca da bagno Chelsea Handler ha proposta la sua idea su come trascorrere intelligentemente la quarantena, ovvero a leggere. La presentatrice ha utilizzato tre libri per coprirsi nelle zone strategiche e la sua foto ha fatto il giro del web, lasciando i fan a bocca aperta.

“Vi piace imparare e divertirvi nella vasca da bagno? A me sì. Condividerò i miei suggerimenti bi-mestrali, se vi interessa potete leggere qualcuno dei libri che ho selezionato ed evitare di atrofizzare il cervello durante la quarantena”, ha scritto la presentatrice nella didascalia al suo scatto bollente e consigliando 3 delle sue letture preferite.

Tra queste “L’arte della diplomazia” di Henry Kissinger, “The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself” di Michael A. Singer e “Untamed” di Glennon Doyle.

In tanti attraverso i social hanno dimostrato di apprezzare il suo scatto irridente e la sua proposta per affrontare la quarantena e, dopotutto, non è la sola ad aver consigliato dei buoni libri per trascorrere la maggior quantità di tempo da trascorrere in casa. Come il resto del mondo anche gli Stati Uniti sono stati duramente colpiti dall’epidemia, e in molti hanno deciso di trascorrere il proprio tempo tra le quattro mura domestiche per evitare la diffusione dei contagi.