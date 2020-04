Chiara Nasti si è attirata le critiche dei fan per via di un post apparso su Instagram: le parole che hanno indignato il popolo dei social

Chiara Nasti si è recentemente attirata addosso una nuova valanga di critiche e insulti per via di un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. In esso l’influencer ha riportato nello specifico una vecchia citazione attribuita all’attrice Zsa Zsa Gabor, che non è stata presa nel migliore dei modi dai suoi fan. Tale menzione è stata peraltro accompagnata da una foto dove la giovane appare seduta alla guida di un’auto di super lusso. Inoltre l’asino citato nella frase, che pagherebbe ogni cosa, sarebbe suo padre, come precisato dalla stessa Chiara.

Chiara Nasti criticata dai fan

Immancabili, come detto, sono stati i commenti degli utenti social. “Terribile quello che hai scritto. A un uomo invece basta una cosa: evitare una donna così”, ha per esempio sottolineato un fan.

“Certo, io sono per pochi” è stata la replica piccata di Chiara Nasti, che ha così provocato ancor più fastidio nel popolo del web.

Visualizza questo post su Instagram Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa(papà @enzonasti 😂 ) 💘 #sivedechemimancasfrecciare? Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 14 Apr 2020 alle ore 2:39 PDT

Solo qualche giorno fa Chiara Nasti, sorella della meno celebre Angela, ex tronista di Uomini e Donne, era nuovamente finita nel mirino del gossip per via dei suoi ultimi ritocchini a seno e glutei. La giovane era stata anche allora pesantemente criticata per le sue fissazioni giudicate superficiali in momento così delicato per tutti gli italiani e non solo.