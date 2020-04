Coronavirus, paura per Francesco Chiofalo: “Febbre alta e tosse”

Francesco Chiofalo ha espresso la sua preoccupazione ai fan: da giorni ha febbre alta e tosse.

Da alcuni giorni Francesco Chiofalo avrebbe febbre alta e tosse e per questo avrebbe contattato i numeri specifici d’assistenza legati al Coronavirus, ma per il momento ancora non sarebbe stato sottoposto al tampone.

In tanti via social si sono preoccupati per le condizioni di salute di Francesco Chiofalo che, a quanto pare, da alcuni giorni avrebbe febbre alta e tosse. Trovando che questi due sintomi siano simili e riconducibili al Coronavirus, l’ex volto di Temptation Island ha contattato i numeri specifici d’assistenza ma, per il momento, non sarebbe stato sottoposto al tampone. Come la stragrande maggioranza degli Italiani Chiofalo sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus in casa, in autoisolamento. “Non me l’hanno più fatto alla fine c’è gente che deve farlo e ha bisogno di me.

Per ora non me lo fanno, poi vediamo… speriamo che non ce ne sia proprio il bisogno", ha spiegato Chiofalo a proposito del tampone.





Attraverso i social l’ex volto di Temptation Island ha fatto sapere che durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus starebbe sentendo in particolar modo la nostalgia della fidanzata, Antonella Fiordelisi, con cui farebbe video-chiamate più volte al giorno pur di vederla. Il personal trainer romano attraverso i social dedica spesso pensieri romantici alla sua fidanzata. I due, dopo un breve periodo di crisi, sono tornati insieme e oggi sembrano essere più felici e uniti che mai.