Francesco Facchinetti è finito nei guai dopo che ha malmenato un signore che stava picchiando il proprio cane.

Dopo essere balzato alle cronache per essersi messo in mezzo a una rissa tra due ragazzi e un anziano di origini asiatiche Francesco Facchinetti ha rivelato di esser stato denunciato dopo aver rotto il naso a un uomo che stava picchiando il proprio cane.

Francesco Facchinetti denunciato: i motivi

Francesco Facchinetti si è più volte fatto “giustizia da solo” mettendosi in mezzo tra i più deboli e coloro che stavano dando loro fastidio. In un caso il produttore musicale è stato persino denunciato, e lo ha rivelato lui stesso intimando ai fan di non seguire il suo esempio. Anche se non si è detto pentito delle sue azioni (a suo avviso giustificate) Facchinetti sarebbe stato costretto a pagare una penale salatissima per aver rotto il naso a un uomo che stava picchiando il proprio cane.

“Una volta ho malmenato un signore che faceva violenza sul suo cane e, purtroppo, nella colluttazione gli ho rotto il naso (…) Sono stato denunciato e ho dovuto pagare perciò non fatevi giustizia da soli. Non è una cosa sana”, ha dichiarato a proposito della vicenda.





Nei mesi scorsi, all’inizio dell’emergenza Coronavirus, Facchinetti si era anche messo in mezzo a una lite tra due giovani che stavano insultando e spingendo un anziano di origini asiatiche, accusandolo di aver “portato il virus”. “Vado abbastanza fuori di testa quando vedo delle persone indifese”, aveva detto Facchinetti che, in quell’occasione era stato elogiato da molti dei suoi fan via social per il suo gesto in difesa dell’anziano.