Giacomo Urtis diventerà presto un ermafrodita: l'operazione che lo renderà unico nel suo genere

Nonostante la fine della loro storia, Giacomo Urtis e Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken umano, sono rimasti in ottimi rapporti. Lo dimostrano del resto anche le loro recenti dirette Instagram, molto seguite dai fan di entrambi i personaggi. Nelle ultime ore, tuttavia, è emersa una nuova indiscrezione che riguarda il noto chirurgo estetico dei Vip. A quanto pare, infatti, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non sarebbe contento degli ultimi ritocchini effettuati da Roddy.

Giacomo Urtis si confida

La vera bomba gossippara riguarda però ancor più nel dettaglio lo stesso re del botox, che pare diventerà presto un ermafrodita. A breve, dunque, Giacomo Urtis potrebbe portare a termine l’ultima tappa della sua transizione, ossia diventare sostanzialmente un ermafrodita con tanto di vagina e di pene nonché tratti somatici molto tesi, simili a quelli delle donne orientali.

Il diretto interessato pare inoltre aver direttamente commentato questa sua nuova modalità di vita: “Non sarò un fenomeno da baraccone. Sarò una ermafrodita elegante e discreta. In questo periodo cucino tutti i giorni salmone perché mi rimanda al profumo della patatina. E passo le notti a pettinare le mie parrucche”.





Nato a Caracas il 28 settembre 1977, Giacomo Urtis ha sempre avuto una grande passione per l’estetica, tanto da diventare un rinomato chirurgo molto noto nel mondo dello spettacolo. Le sue competenze sono arrivate persino al di là della Manica, colpendo anche l’interesse della famiglia reale inglese. Tra i più noti Vip finiti sotto il suo bisturi ricordiamo fra i tanti Nicole Minetti, Fabrizio Corona e Barbara Berlusconi.