Molte sono le novità nella vita dell'ex principe Harry da quando ha sposato Meghan Markle: a esse si aggiunge ora l'addio alla caccia

L’ex principe Harry dovrà fare una nuova rinuncia per amore della sua cara consorte Meghan Markle. Si tratta per la precisione della caccia, attività che si aggiunge dunque alla lista delle cose che il duca di Sussex non potrà più fare per non recare dissapori nella coppia. Nonostante fosse uno dei suoi hobby preferiti, si dovrà dunque adattare a questa nuova mancata libertà, insieme ovviamente alla sua nuova vita in California. Pare tuttavia che per lui tutto ciò non sia per nulla semplice, visto che ogni cosa è molto diversa rispetto a quello a cui era abituato a corte.

Harry: la rinuncia per Meghan

In un’intervista concessa a Radio Times, la studiosa Jane Goodall, grande amica della ex coppia reale, ha raccontato in prima persona le difficoltà che starebbe affrontando Harry.

Pare dunque che il primo problema del 35enne sia quello relativo al lavoro, considerato che finora è sempre stato formato per essere solo un membro reale. A ciò si aggiunge anche la mancanza di sfogo in uno dei suoi passatempi preferiti, visto che ha deciso di mettere da parte la caccia per amore della moglie.





Da quando l’ex attrice è entrata a far parte della famiglia reale inglese, molte cose sono del resto cambiate per il duca inglese. Da convinta animalista, Meghan Markle ha infatti persuaso il marito a non partecipare a battute di caccia già fin dai tempi del fidanzamento. Prima di allora Harry non aveva mai perso una caccia organizzata dalla famiglia reale per il Boxing Day. Ora ha però rinunciato anche a questa usanza per non deludere la moglie, zelante attivista nella tutela degli animali.