Chi sono le fortunate fidanzate di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, alias i tre tenori de Il Volo?

Il Volo è senza dubbio uno dei gruppi musicali italiani più noti in tutto il mondo. Il trio di tenori è di fatto diventato molto famoso dopo che i suoi protagonisti parteciparono a Ti Lascio Una Canzone di Antonella Clerici. Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble erano all’epoca poco più che bambini, ma da allora sono cresciuti parecchio, sia a livello artistico che personale. Oggi sono infatti dei giovani adulti che calcano con competenza e serietà i palcoscenici più ambiti, come l’Arena di Verona o le grandi hall europee e americane. Ma cosa si sa sulle loro fidanzate?

Il Volo: chi sono le fidanzate?

Gianluca Ginoble, considerato il più bello del trio, aveva raccontato a Verissimo di avere il cuore impegnato. Dopo alcuni flirt, pare dunque che Gianluca sia innamorato di Francesca, una bellissima ragazza, abruzzese come lui.

Di lei si sa però pochissimo, visto che non compare mai sui social. Pertanto è difficile dire se i due stanno ancora insieme oppure no.

Ignazio Boschetto era fidanzato fino a poco tempo fa con Alessandra Di Marzio, che lo seguiva spesso nei suoi tour mondiali. Il giovane però, sempre molto riservato sulla sua vita privata, non ha mai detto molto in merito alla ragazza. Da qualche tempo, inoltre, la coppia non si fa più vedere insieme. Pertanto si ipotizza che i due possano essersi lasciati.





Anche Piero Barone, piuttosto riservato come gli altri membri de Il Volo, ha avuto una fidanzata con un cognome parecchio conosciuto. Ha infatti frequentato per un po’ di tempo Valentina Allegra, figlia del noto allenatore della Juve.

Oggi invece pare stia con Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene. A rendere nota la loro storia d’amore era stato il settimanale “Chi”, che li aveva beccati insieme qualche tempo fa. Ad ogni modo per il momento i due non hanno ancora reso ufficiale la loro storia.