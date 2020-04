Jennifer Lopez, matrimonio in Italia dopo l’emergenza: la conferma

A quanto pare Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno scelto l'Italia per le loro nozze, rimandate alla fine dell'emergenza.

A sorpresa una fonte vicina a Jennifer Lopez avrebbe rivelato che la pop star e Alex Rodriguez sarebbero stati costretti a rimandare le loro nozze a causa dell’emergenza Coronavirus e che la loro scelta per i fiori d’arancio sarebbe stata proprio l’Italia.

Jennifer Lopez: matrimonio in Italia

Jennifer Lopez ha deciso di sposarsi per la quarta volta e la location per il suo lussuoso matrimonio sarà l’Italia. La cantante e Alex Rodriguez, secondo una fonte vicina alla coppia, avrebbero dovuto convolare a nozze proprio durante l’estate 2020 ma l’evento sarebbe saltato a causa dell’emergenza Coronavirus. Ancora nessuna conferma su quale sarebbe stato il luogo da sogno scelto per l’evento, ma i fan sono già in trepidante attesa di sapere quanto e come si svolgeranno le nozze.





“JLo vuole sposare Alex non appena le cose siano tornato alla normalità”, ha fatto sapere una fonte vicina alla coppia.

Insomma, tutto sarebbe deciso per il quarto matrimonio della popstar che dal 2016 sembra aver proprio trovato la serenità accanto all’ex giocatore di baseball. I due vivono a Miami con i due gemelli avuti da JLo e dall’ex marito Marc Antony. Prima di Rodriguez la Lopez è stata sposata con Ojani Noa (dal 1997 al 1998), con il ballerino Criss Judd e per finire proprio con Marc Antony, padre dei due figli Emme e Maximilian. La figlia di JLo ha deciso di seguire le sue orme e negli ultimi concerti della cantante l’ha seguita sul palco difronte a centinaia di persone.