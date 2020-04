Il lockdown da Coronavirus si fa sentire anche per le star: Michelle Hunziker si improvvisa parrucchiera e taglia i capelli al marito Tomaso Trussardi

Da quando l’Italia è stata messa in ginocchio dal Coronavirus, molte cose sono cambiate. Per cercare di contenere il rischio di contagio, sono di fatto stati emanati dei duri provvedimenti restrittivi, che costringono tutti quanti alla quarantena. Così da oltre un mese l’intero paese è in lockdown, con effetti che iniziano a farsi sentire. Tutti i negozi sono infatti chiusi, compresi ovviamente anche parrucchieri e barbieri. Pertanto tutti coloro i quali hanno visto crescere la propria chioma a livelli indecenti hanno dovuto correre ai ripari da sé. Sulla scia di Chiara Ferragni e Miley Cyrus, l’ultima ad aver ricoperto i panni di novella parrucchiera è stata dunque Michelle Hunziker, sempre molto attiva sui social anche in questo difficile periodo storico.

Michelle Hunziker non si tira indietro

La presentatrice svizzera, in isolamento forzato a Bergamo con la sua famiglia allargata, prova a rendere più piacevole le sue giornate tra allenamenti e foto di gruppo.





Nelle ultime ore è però stato il marito Tomaso Trussardi ad aver avuto bisogno del suo aiuto. Con i capelli diventati troppo lunghi dopo un mese di quarantena, Michelle si è dunque armata di pettine e forbici e ha portato a termine la delicata operazione di taglio. L’imprenditore lombardo ha quindi immortalato la scena in alcune IG Stories, dove lo si vede in primo piano con una espressione un pochino preoccupata. Il risultato finale è stato però perfetto, come se Tomaso fosse appena uscito dal barbiere. Che per Michelle Hunziker si sia aperta la possibilità di una nuova carriera lavorativa?