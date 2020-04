Elisa Isoardi si è lasciata sfuggire quella che potrebbe essere la data della messa in onda de La Prova del Cuoco.

A causa dell’emergenza Coronavirus La Prova del Cuoco ha subito una battuta d’arresto, così come del resto molti altri programmi TV. La conduttrice Elisa Isoardi ha svelato quando dovrebbe ricominciare il programma.

Quando inizia la Prova del Cuoco?

In tanti non vedrebbero l’ora di poter assistere alle nuove ricette di La Prova del Cuoco eppure la Rai avrebbe deciso di sospendere lo show in vista dell’emergenza Coronavirus (così come molti altri programmi). Nonostante l’emittente Tv abbia dovuto stravolgere i propri palinsesti sembra che presto il programma condotto da Elisa Isoardi tornerà ad allietare i telespettatori. La conduttrice ha dichiarato che forse la data per la prossima messa in onda del programma sarà quella del prossimo 11 maggio su Rai1.





“Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai1, che non sarebbe male… perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi… anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento”, ha dichiarato via social, e subito spalleggiata dall’amico e collega Daniele Persegani.

La conduttrice ha anche fatto capire di essere dispiaciuta del fatto che la Rai non mandi neanche le repliche del cooking show.

Intanto secondo un’indiscrezione circolata online è possibile che nella prossima stagione televisiva Elisa Isoardi sia impegnata in un nuovo format, mentre si vocifera che la Rai vorrebbe Antonella Clerici in un nuovo show di cucina insieme a Lorenzo Biagiarelli e Anna Moroni. Sarà vero?