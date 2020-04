Coronavirus, Valeria Marini in quarantena col fidanzato

Tra grandi pulizie e attività sportiva, Valeria Marini ha rivelato come sta trascorrendo la quarantena.

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini si è messa in quarantena nel suo appartamento romano col fidanzato Gianluigi Martino, e ha rivelato come starebbe trascorrendo queste giornate in casa.

La quarantena di Valeria Marini

Valeria Marini sta trascorrendo la quarantena col suo fidanzato, Gianluigi Martino, e non ha mancato di aggiornare i fan su come starebbe trascorrendo queste giornate, tra pulizie e palestra. La showgirl stellare ha dichiarato che anzitutto avrebbe pulito la sua casa da cima a fondo, usando il vapore: “Sono fissata col vapore quello a 100°, con questa macchina ogni tipo di pulizia è eccellente. E poi ci metto anche un goccio di vaniglia, così la casa viene pure profumata”.





Altra cosa che poi le porterebbe via molto tempo è la cura del corpo, e infatti si dedicherebbe allo sport anche dentro casa grazie all’aiuto di una pedana vibrante.

Come molti altri vip anche la Valeriona Nazionale si è poi prodigata in raccolte fondi che possano servire d’aiuto durante questo momento d’emergenza, e in tanti sui social hanno apprezzato la sua proposta.

Uscita dal Grande Fratello Vip la showgirl è stata al centro di un acceso dibattito visto che avrebbe ammesso – nella casa del GF Vip – di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus. Peccato che le date tra il suo presunto tampone e la scoperta del paziente 1 in Italia non sarebbero coincise, e infatti a seguire la Marini è stata costretta a smentire quanto da lei affermato. Sulla questione era intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che aveva chiesto delucidazioni alla showgirl per via telefonica.