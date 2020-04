Adriana Volpe ha rivelato qual è stato il reale motivo per cui Andrea Montovoli decise di lasciare anzitempo la Casa del GF Vip 4

Come tutti sappiamo, Andrea Montovoli si è ritirato in anticipo dal Grande Fratello Vip 4, dopo circa 40 giorni di permanenza nell’ambita casa di Cinecittà. Parlando di determinati argomenti, il 35enne emiliano aveva chiaramente alluso al suo difficile passato, quando finì in carcere ancora minorenne. Tale storia è emersa in tv per la prima volta proprio per bocca del diretto interessato, che aveva ammesso di essere riuscito ad aprirsi grazie ai suoi compagni, elaborando “un mostro” che aveva dentro. Ecco che ora, a distanza di parecchio tempo, Adriana Volpe ha svelato il reale motivo per cui Andrea si è ritirato.

Adriana Volpe parla di Montovoli

Intervistata via Instagram dal settimanale “Chi”, l’ex presentatrice della Rai ha dunque parlato dell’attore, rivelando una confessione mai andata in onda. “Quando Andrea Montovoli è andato via sentivamo la sua presenza nell’aria: chiamavamo quel luogo la zona Montovoli.

Era il punto più coccoloso della casa: se tu ti sdraiavi su quel divano, forse perché vedevi anche un po’ il cielo, percepivi la sua presenza”. Adriana Volpe ha poi precisato di aver fatto di tutto per convincerlo a non lasciare la Casa.





Andrea Montovoli le confessò che aveva bisogno di uscire perché non sapeva più che tipo di reazioni avrebbe potuto avere all’interno della Casa. “Ho fatto un grande percorso, è uscito qualcosa di represso che avevo e che ora è emerso. Ma se resto dentro la Casa, potrei avere reazioni di cui mi pentirei”. A quel punto Adriana comprese che la volontà del giovane era reale: nonostante fosse molto amato dai suoi compagni, anche tutti gli altri capirono che era la scelta migliore per lui.