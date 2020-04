Belen incina del secondo figlio? L’indizio della madre Veronica

Belen Rodriguez incinta del suo secondo figlio? Un indizio sembra fornirlo una foto condivisa dalla madre della showgirl.

Da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno annunciato di volere un secondo figlio in tanti sui social si sono scatenati alla ricerca d’indizi che confermassero la presunta gravidanza della showgirl argentina. L’ultimo lo ha fornito sua madre, Veronica Cozzani.

Belen incinta? La foto di Veronica

In tanti non vedono l’ora di avere la conferma che Belen Rodriguez e Stefano De Martino stiano davvero aspettando un secondo bambino, cosa che del resto hanno confessato entrambi di desiderare ardentemente. In occasione della Pasqua 2020 la madre della showgirl, Veronica Cozzani, ha condiviso con i fan una foto dell’epoca in cui Belen era incinta del piccolo Santiago, e in tanti l’hanno visto come un “segno” del fatto che la showgirl sia di nuovo incinta.

Belen confermerà? Per il momento sui social tutto tace.

Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus Belen Rodriguez ha affermato che lei e Stefano si starebbero godendo la maggior quantità di tempo da passare necessariamente insieme o col piccolo Santi. La coppia ha lasciato anche intendere che un secondo bambino sarebbe già nei loro piani e del resto, quando sono tornati insieme ufficialmente (nella primavera del 2019) secondo i rumor in circolazione i due avrebbero acquistato un appartamento molto più grande in uno dei quartieri vip di Milano, proprio in vista dell’arrivo di un fratellino o di una sorellina per il piccolo Santi. Riusciranno a esaudire il loro desiderio?