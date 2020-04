Un particolare notato dai fan riguarda i post pubblicati sui social dalla splendida Belen Rodriguez: ecco di cosa si tratta

Che Belen Rodriguez sia una vera e propria celebrità a livello nazionale è un sicuramente dato di fatto. Tuttavia sappiamo bene che la splendida argentina non irradia il proprio fascino solo in tv, bensì anche sui social, dove è seguita da quasi 9 milioni e mezzo di fan. Qui la presentatrice intrattiene i suoi ammiratori con spettacolari immagini di sé, ma spesso anche con divertenti siparietti che riguardano la sua vita privata col marito Stefano De Martino e il piccolo Santiago.

Belen Rodriguez: il particolare nei post

Ad ogni modo, quello che di recente ha catturato l’attenzione dei follower è stato un particolare davvero singolare. Di cosa si tratta nello specifico? Anche molti di voi avranno sicuramente notato che quando Belen scrive i suoi post su Instagram utilizza una scrittura modificata. Lo fa soprattutto nelle sue IG Stories, ma ci come riesce?





La scrittura in corsivo usato da Belen Rodriguez in alcune didascalie a corredo delle sue fotografie su Instagram non è quindi passata inosservata.

Se tanti si chiedono come sia possibile attuarla, ebbene sappiate che può essere applicata pressoché da tutti. Modificare la scrittura nei messaggi sui social non è difatti un’azione complicata o dispendiosa, ma richiede al contrario poche mosse. Difatti è sufficiente recarsi sul sito internet Unicode Text Converter e seguire dei semplicissimi passaggi per modificare la font del testo desiderato. Svelato dunque il mistero sui post della bella argentina, i suoi innumerevoli ammiratori possono ora continuare ad ammirarla in tutto il suo splendore.