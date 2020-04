È morto all'età di 81 anni l'attore americano Brian Dennehy, famoso per il ruolo dello sceriffo Teasle nel film Rambo al fianco di Sylvester Stallone.

Con la morte di Brian Dennehy se ne va uno dei più grandi caratteristi della Hollywood degli anni ’80, spesso utilizzato dai registi per il ruolo del cattivo grazie al suo volto rude a al suo fisico massiccio. Dennehy, che aveva 81 anni, è morto nella giornata del 15 aprile a New Haven, nello stato del Connecticut. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici e personalità del mondo dello spettacolo che stanno apparendo sui social network.



Cinema, morto Brian Dennehy

Nato a Bridgeport nel 1938, Dennehy iniziò la sua carriera da attore negli anni ’60 studiando ate drammatica all’Università di Yale e partecipando ad alcuni spettacoli di Broadway. L’ingresso nel mondo cinematografico avverrà però soltanto nel 1977, con la commedia Semi-Tough, per poi apparire nel film E io mi gioco la bambina di Walter Bernstein nel 1980.

È però nel 1982 che arriva finalmente il successo sul grande schermo con Rambo, primo capitolo della fortunata saga di Sylvester Stallone sull’omonimo reduce della guerra in Vietnam.

Nel film Dennehy impersona la parte dell’arrogante sceriffo William Teasle, uno degli acerrimi nemici di John Rambo.

Negli anni successivi arrivano ulteriori ruoli in film di grande successo come Coocon di Ron Howard, Il ventre dell’architetto di Peter Greenaway, Romeo + Juliet di Baz Luhrmann e The next three days di Paul Haggis. Tra i suoi ultimi film anche la pellicola Knights of cups del cineasta Terrence Malick.





Il cordoglio dei colleghi

Sono molte in queste ore le personalità del mondo dello spettacolo che stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di Brian Dennehy. Tra questi l’attore Malcolm McDowell, che su Twitter scrive: “Sono molto triste nel sapere della morte di Brian Dennehy. Era un attore fantastico sia sul grande che sul piccolo schermo, oltre che a teatro.

Un’altra grande perdita”.

Just devastated to learn that the magnificent Brian Dennehy has died. They is no one i enjoyed working with more. And there are few friends as valued in my life. I took this photo backstage when we were in Love Letters. He loved my pup Bowie. pic.twitter.com/s55Cc37lFy — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 16, 2020

Parole simili anche per Mia Farrow, che dichiara: “Sono devastata dall’apprendere della morte del grande Brian Dennehy. Non c’è stato nessun altro con il quale mi sia divertita maggiormente a lavorare in tutta la mia carriera e nella mia vita ci sono stati pochi amici fidati come lo era lui”.