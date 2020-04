Chiara Nasti ha deciso di rispondere a un post di Aurora Ramazzotti: il commento acido della nota influencer ha però dato vita a una nuova polemica

Velenosa bagarre a distanza tra Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti. Dopo il post che aveva fatto infuriare il web, ecco che ora una replica velata della giovane figlia d’arte ha mandato su tutte le furie la nota influencer napoletana. La primogenita di Eros e Michelle Hunziker ha infatti commentato tale messaggio con l’ironica emoticon che si batte la mano sulla fronte. Ma il gesto non è evidentemente andato giù alla bella blogger. Che ha replicato alla collega con una frecciata davvero acida riguardante la vita privata di Aurora.

Chiara Nasti: frecciata ad Aurora Ramazzotti

“Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e… meglio che non mi dilungo”, ha pertanto scritto Chiara Nasti rivolgendosi alla showgirl. Ricordiamo come la ex naufraga sia finita al centro di un’accesa polemica proprio poche ore fa.

Aveva difatti pubblicato una foto particolare con tanto di citazione dell’attrice Zsa Zsa Gabor. L’influencer è stata per questo sommersa da insulti e critiche di ogni tipo, a cui ha risposto in modo piuttosto originale.





Nelle sue IG Stories, la napoletana ha dunque mostrato nel dettaglio un rotolo di carta igienica con sopra stampate le offese ricevute nel corso degli anni. Giuseppe Porro ha poi ripubblicato il video con il rotolo pieno di insulti ed è stato proprio lì che Aurora Ramazzotti ha postato il suo commento. L’innocua faccina deve però essere stata vista come un affronto bello e buono dalla Nasti. La quale ha appunto risposto con la frecciatina al cianuro di cui sopra. Inutile dire che anche questa volta l’esperta di moda è stata massacrata dal popolo del web, aggiungendo così ulteriori spunti per il suo rotolo di carta da bagno.