Doc – Nelle tue mani, ultimi episodi della serie con Luca Argentero

Nella serata del 16 aprile andrà in onda il finale della prima parte di stagione della serie con Luca Argentero, interrotta a causa del coronavirus.

È grande attesa per le ultime due puntate di Doc – nelle tue mani, la serie con Luca Argentero (nel ruolo del dottor Andrea Fanti) che terminerà la sua prima parte di stagione nella serata del 16 aprile. Le riprese della fiction erano infatti state interrotte a causa dell’esplosione della pandemia di coronavirus e per poter rivedere nuovi episodi bisognerà attendere almeno fino al prossimo autunno, quando si spera saranno state allentate le misure di quarantena.



Il ritorno di Doc – Nelle tue mani

Ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni, che perse la memoria degli ultimi 12 anni della sua vita a seguito di una lesione alla corteccia cerebrale, la serie si è subito dimostrata campione d’ascolti alla messa in onda sulla prima rete Rai, con circa 8 milioni di telespettatori e il 30% di share.

Questa sera ultimo appuntamento con la prima parte di #DOCNelleTueMani, in attesa che riprendano le riprese – per chi non lo sapesse, ferme a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Alle 21:25 su @raiUno vi aspetta il nostro DOC, insieme ai colleghi medici e agli specializzandi! pic.twitter.com/N2eB4HQq5a — DocNelleTueMani (@DocNelleTueMani) April 16, 2020

Nel penultimo episodio, intitolato Like, esploderanno nuovi conflitti tra il dottor Fanti e la moglie Agnese, a causa dell’arrivo in reparto di una paziente colpita da una misteriosa patologia.

Nonostante i litigi, la coppia cercherà comunque di trovare una soluzione di comune accordo per il bene della figlia, il tutto mentre nell’ospedale gli specializzandi sono presi dalla presenza di un’influencer.

Il rapporto tra Fanti e la figlia verrà nuovamente esplorato nell’episodio Il giuramento di Ippocrate, dove il personaggio di Argentero tenta di recuperare il suo ruolo di padre continuando allo stesso tempo a corteggiare la moglie nella speranza di ricucire il rapporto.





Le parole di Luca Argentero

L’affetto che arriva per #DOCNelleTueMani è travolgente… ricordo che è il frutto del lavoro di centinaia di persone… una categoria che ripartirà (giustamente) dopo le altre…ma non le dimenticate…(soprattutto se volete vedere presto il gran finale…😜). — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) April 11, 2020



Pochi giorni prima della messa in onda, Argentero ne approfitta per ringraziare i propri fan con un messaggio sul suo account Twitter, ricordando il lavoro svolto dalle centinaia di maestranze purtroppo duramente colpito dallo stop causato dal coronavirus: “L’affetto che arriva per Doc – Nelle tue mani è travolgente…

