Francesca Cipriani partecipa al Pillow Challenge: la foto senza veli

Francesca Cipriani ha aderito alla Pillow Challenge infiammando il web con il suo scatto senza veli.

Mettendo in mostra le sue curve prorompenti Francesca Cipriani ha preso parte al Pillow Challenge, la sfida a colpi “di cuscino e sotto niente” che sta girando tra i vip suo social, durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Francesca Cipriani: Pillow Challenge

A sorpresa anche Francesca Cipriani ha aderito alla Pillow Challenge mostrandosi completamente svestita e coperta solo da un cuscino. In tanti non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con la showgirl per le sue curve prorompenti, e lei ha ricambiato con una sfilza di cuoricini.

Francesca Cipriani non è l’unica vip ad aver aderito alla sfida social durante questi giorni di quarantena: come lei anche Giulia De Lellis si è mostrata ai fan completamente senza veli, “indossando” un cuscino con una cintura stretta in vita.

Tra i vip che hanno seguito la challenge anche la moglie di Antonio Cassano Carolina Marcialis, che però ha preferito sostituire il cuscino con dei simpatici peluche.

Secondo indiscrezioni Francesca Cipriani starebbe trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus da sola, nel suo appartamento di Milano. Sarà vero? In tanti si sono chiesti chi le abbia scattato foto e video durante queste settimane d’isolamento e in molti credono che in realtà accanto alla showgirl possa esserci un suo misterioso fidanzato. Per il momento lei ha preferito glissare sulla vicenda senza fornire conferme in merito, ma in tanti vorrebbero sapere quale sia la verità.