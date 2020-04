Gallera come Giuseppe Conte? Sui social nasce il gruppo dedicato alle sue "bimbe".

Che piaccia o no, come il premier Giuseppe Conte anche l’assessore Giulio Gallera ha conquistato il cuore di alcune italiane in piena emergenza Coronavirus. E mentre sui social fioccano le polemiche per la gestione dell’epidemia in Lombardia (la regione che conta complessivamente più morti) su Facebook nascono “le bimbe di Gallera”.

Le bimbe di Giulio Gallera

Dopo Giuseppe Conte e – sembra – anche Matteo Salvini, sui social è spuntato un gruppo dedicato alle bimbe di Giulio Gallera e, a quanto pare, l’assessore al welfare della regione lombardia avrebbe fatto strage di cuori con i suoi comunicati in periodo d’emergenza Coronavirus, nonostante le critiche al suo indirizzo non sarebbero poche. Tra commenti esilaranti, meme e casalinghe sedotte, a quanto pare anche Gallera ha ricevuto apprezzamenti dal pubblico femminile, e a detta di molti in maniera del tutto inaspettata.

Intanto la Lombardia conta più della metà dei morti per Covid-19 in tutta Italia, e Gallera e Fontana al momento sono nell’occhio del ciclone per molte delle responsabilità avute nella gestione dell’emergenza.

Sulla questione si è più volte espressa anche Selvaggia Lucarelli, che con le sue frecciatine via social non ha risparmiato l’assessore né il presidente della regione.

Le “bimbe” di Gallera intanto sembrano immuni ai commenti e, del resto, il gruppo Facebook ha unicamente fini goliardici. Ad avere un suo gruppo personale di “bimbe” a suo seguito è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche se ad avere maggiore successo finora via social sono state senza dubbio quelle del premier Giuseppe Conte che, durante il periodo di massima emergenza, si sarebbe addirittura guadagnato un primato di ricerche su Pornhub.