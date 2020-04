Giacomo Urtis ha deciso di parlare apertamente della sua prossima operazione per diventare ermafrodito, svelando nuovi particolari

Giacomo Urtis è un noto chirurgo estetico che si dedica a migliorare l’aspetto di moltissimi Vip della televisione italiana. Tuttavia anche su di sé il popolare medico nonché ex naufrago ha spesso provato a eseguire interventi più o meno invasivi. Uno di questi è stato ad esempio il rimodellamento dell’addome, che gli ha creato una tartaruga assolutamente scolpita.

Nelle scorse ore il chirurgo dei vip è però tornato alla ribalta della cronaca rosa per via di una particolare rivelazione rilasciata al giornalista Alberto Dandolo. Giacomo Urtis ha difatti precisato di voler diventare un ermafrodito e che presto avrà anche una vagina. “Non diventerò mai un fenomeno da baraccone. Sarò un’ermafrodita elegante e discreta”. Così aveva dunque raccontato il medico, immaginando il suo prossimo futuro.

“In questo periodo cucino tutti i giorni salmone, perché mi rimanda al profumo della patatina. Poi passo le notti a pettinare le mie parrucche”.

Giacomo Urtis ermafrodito a Natale

Le dichiarazioni di Giacomo Urtis hanno immediatamente destato un accesissimo dibattito sui social. Qualcuno ha persino pensato a un possibile scherzo del chirurgo, che però ha confermato proprio poco fa a un noto settimanale di gossip di avere davvero intenzione di procedere con tale operazione per diventare ermafrodito. Pare dunque che per il prossimo Natale il dottore si opererà per avere anche una vagina oltre all’organo maschile di cui è già dotato. “Preciso che non voglio diventare donna. Resto così come sono, con muscoli e un corpo da uomo, ma con la vagina”, ha sottolineato ancora Urtis.