Mara Venier e Nicola Carraro in quarantena: “Niente baci e carezze”

Mara Venier è preoccupata per le condizioni di salute di Nicola Carraro e per un eventuale contagio da Coronavirus.

Di recente Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha dovuto fronteggiare una terribile polmonite e per questo motivo era stato anche ricoverato per un breve periodo. In piena emergenza Coronavirus la conduttrice, per proteggere la sua incolumità, avrebbe deciso di dormire in un’altra stanza e adottare speciali precauzioni.

Mara Venier e Nicola Carraro in quarantena

Mara Venier e Nicola Carraro sono più innamorati che mai e più volte la conduttrice ha espresso la sua preoccupazione via social per le condizioni di salute di suo marito. Oggi, a causa dell’epidemia da Coronavirus, entrambi starebbero rispettando con rigore la quarantena e l’unica a uscire di casa sarebbe proprio Mara Venier, per condurre Domenica In.





La conduttrice ha dichiarato che una volta tornata a casa si spoglierebbe fuori dalla porta e entrerebbe subito in doccia, mettendo i suoi vestiti in lavatrice.

Per stare col marito indosserebbe sempre la mascherina e starebbe a debita distanza: i due non dormirebbero neanche insieme per paura di un possibile contagio.

“Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente. In questo momento si riscopre l’importanza della preghiera e, infatti, la sera, nella quiete della mia stanza, recito il rosario e talvolta mi addormento con la corona tra le mani”, ha raccontato Mara Venier. Attraverso i canali social la conduttrice ha intimato ai fan di restare a casa, rispettando le norme per l’emergenza in atto e più volte ha dedicato i suoi messaggi d’amore a Nicola Carraro, suo compagno di una vita.