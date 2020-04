Nuovo scambio di battute tra Matteo Salvini e Fedez: il rapper lombardo risponde a modo suo a un post del leader della Lega

Fedez e Matteo Salvini non sono certo alle prime armi con scontri di fuoco pubblicati sui social. Solo qualche mese fa, per esempio, il leader della Lega rimprovera al cantante di “scrivere libri e canzoni” mentre lui “combatteva la mafia a colpi di ruspa”.

Sai qual’è la differenza?Che noi guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papete ed eri il Ministro dell’interno. That’s it https://t.co/GIUTTIorVw — Fedez (@Fedez) January 23, 2020

Fedez risponde a Matteo Salvini

Nelle scorse ore, ad ogni modo, l’ex ministro dell’Interno sembra essere ritornato sui suoi passi, ringraziando invece il rapper milanese per la raccolta fondi aperta in tempi record a sostegno del nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Qui nello specifico, Salvini ha espresso gratitudine nei confronti di Fedez insieme ad Andrea Bocelli e altri cantanti per quello che stanno facendo in aiuto all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

#Salvini: Ringrazio @AndreaBocelli, e i cantanti che stanno creando brani per fare beneficenza agli ospedali. Ringrazio @Fedez per la raccolta fondi e l’apertura del reparto di TI al San Raffaele. Ringrazio uomini di sport, cultura e spettacolo che stanno facendo il loro. #FBlive — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 15, 2020

Ma il consorte di Chiara Ferragni evidentemente non ha dimenticato il precedente affondo.

Così, per la sorpresa di tutti i fan, Fedez ha risposto al tweet del politico lombardo con un semplice quanto lapidario “prego“.