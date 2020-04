Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip e il ritrovato amore con Serena Enardu, Pago tenta la via della scrittura con il suo primo libro

Lo abbiamo conosciuto come cantante e autore musicale, per poi diventare un vero e proprio protagonista della tv italiana. Stiamo chiaramente parlando di Pago, al secolo Pacifico Settembre, con grazie alla sua tormentata storia d’amore con Serena Enardu è balzano agli onori della cronaca rosa nel giro di pochissimi mesi. I due hanno dapprima preso parte a Temptation Island Vip, dove si erano detti addio per evidenti incomprensioni di coppia. Poi si sono però ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip 4, dove l’ex tronista ha voluto entrare appositamente per riconquistare il suo ex fidanzato.

Pago novello scrittore

Ecco che ora, ritrovato l’amore con l’imprenditrice sarda, Pago è dunque pronto a voltare letteralmente pagina. Il musicista debutterà infatti anche come scrittore con il suo primo libro dal titolo “Vagabondo d’amore”.

Il rapporto con Serena sembra nel mentre del tutto recuperato, dato che i due stanno trascorrendo insieme la loro quarantena. Dopo l’uscita di entrambi dalla Casa di Cinecittà, hanno difatti ritrovato un nuovo equilibrio, memori forse delle sofferenze passate da entrambi.





Nel suo libro di prossima uscita, Pago racconta dunque la sua storia non facile, ancora poco nota ai più. Il cantante suggerisce inoltre come ritrovare i propri sentimenti più veri, anche quando sembra tutto irrecuperabile, come testimoniato da lui stesso. A dare la notizia di questa svolta di carriera è stato per primo il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini. Non resta dunque che apprezzarlo anche in questa nuova quanto inedita veste.