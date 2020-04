A distanza di un anno dallo scandalo che fece parlare tutta Italia, Pamela Prati è tornata a farsi sentire con un annuncio inedito

Pamela Prati è tornata alla ribalta a un anno esatto dal primo messaggio scambiato con Mark Caltagirone. Come sappiamo, il fatidico personaggio non è mai esistito, ma la showgirl aveva annunciato al mondo intero che lo avrebbe sposato quanto prima. Archiviato quello che è passato agli onori della cronaca rosa come il Prati gate, in questa primavera anomala l’ex star del Bagaglino ha dunque fatto un annuncio speciale, che riguarda nella fattispecie una data precisa.

Pamela Prati: il ritorno dopo la tempesta

Dopo la bufera mediatica dello scorso anno, Pamela Prati ha rotto ogni tipo di legame con le sue agenti Eliana Michelazzo ePamela Perriccolo. Adesso dunque si professa come una donna rinata, che ha deciso di rifiorire non più in tv, ma niente meno che in libreria. Il prossimo 7 maggio, difatti, uscirà la sua ultima fatica letteraria dal titolo “Come una carezza”, dove la ballerina sarda racconta i segreti dello scandalo, senza filtri e senza abbandoni improvvisi.





Nel volume traspare dunque solo una verità, quella di Pamela.

Configurandosi come una vera e propria autobiografia, la showgirl vi si racconta fin dalla sua infanzia. In merito a questo suo nuovo progetto, lei stessa ha precisato: “Ho archiviato il periodo più terribile della mia vita. Adesso uscirà il mio libro. Erano anni che ci lavoravo, ma non ero contenta di come stava venendo e l’avevo accantonato. Mi dicevo di scrivere un libro sui miei segreti di bellezza, su come facevo a mantenermi in forma… Ma non lo sentivo mio”. Dopo l’accaduto ha poi deciso di riprendere in mano quei fogli, dando loro la svolta che è ora nero su bianco.