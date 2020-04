Ecco chi è Renato Ardovino, il boss delle torte che spopola su Real Time: età, carriera e vita privata dell'intrigante pasticciere

Senza dubbio, molti di voi saranno rimasti meravigliati dalla bellezza delle sue creazioni su Real Time. Stiamo parlando di Renato Ardovino, meglio noto come il ‘re delle torte’, uno dei cake designer più noti degli ultimi tempi. Apparso anche in diversi programmi televisivi, il bel pasticcere campano sta dunque assaporando il grande successo mediatico, che effettivamente si merita appieno.

Anche molti personaggi dello spettacolo lo hanno del resto scelto per realizzare capolavori dolciari alle loro feste esclusive ed eventi mondani. Da Giulia De Lellis a Belen Rodriguez, Renato è di fatto stato l’ideatore e il realizzatore di torte tanto belle quanto buone. Ma cosa sappiamo di lui?

Renato Ardovino: vita e carriera

Renato Ardovino è nato a Capaccio (Salerno) il 29 novembre del 1968. Fin dalla giovinezza ebbe modo di conoscere il mondo della pasticceria grazie al padre.

Renato ha infatti iniziato ad apprendere i primi rudimenti e i trucchi di questo mestiere proprio per merito del genitore. Ben presto, tuttavia, il giovane Ardovino abbandonò questo mondo per dedicarsi all’arte e al design. Terminati poi gli studi all’accademia d’arte, riprese a interessarsi principalmente alla pasticceria, cercando di mettere a frutto quello che aveva studiato.





Dopo aver gestito per qualche anno il ristorante del Teatro Municipale di Salerno, Renato Ardovino aprì dunque quella che è ancora la sua attuale attività. Si tratta della caffetteria viennese a Battipaglia, sempre in provincia di Salerno. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, purtroppo non sappiamo molto. Pur essendo molto attivo sui social e soprattutto su Instagram, non si colgono di fatto elementi che raccontino concretamente la sua sfera sentimentale.