Andrea Denver ha commentato Adriana Volpe dopo la fine del Grande Fratello Vip: le parole del modello sulla presentatrice

Intervistato di recente da Giulia Salemi in una diretta su Instagram, Andrea Denver ha parlato della sua fidanzata Anna Wolf. Ma quello che forse ha interessato di più i suoi tanti fan sono state le parole dell’ex gieffino su Adriana Volpe, con la quale era sorta una grande complicità nella Casa del GF Vip 4.

Andrea Denver parla di Adriana Volpe

Rispetto ad Anna, la modella con cui è fidanzato, Denver ha precisato che ha vissuto bene la sua esperienza televisiva italiana. Pur vivendo negli Stati Uniti, la giovane si teneva infatti costantemente informata e si sentiva spesso con i genitori del 28enne veronese. “Spero di vederla il mese prossimo, perché in teoria forse l’Italia potrebbe riaprire”, ha poi precisato Andrea, rimarcando la sua positività in merito all’attuale situazione di emergenza sanitaria mondiale.

“Lei è rimasta molto contenta e non si è per nulla infastidita. Poi non credo di essermi comportato male nei suoi confronti”, ha infine commentato il modello.





In merito invece ad Adriana Volpe, Andrea Denver ha ammesso di averla sentita più volte dopo la fine del reality show. “Il mio apprezzamento non era solo dal punto di vista estetico, ma era anche legato alla sua persona, alla sua forza e alla sua carica. Era un punto riferimento”. Riferendosi poi alla foto del calendario fatto nella Casa di Cinecittà, Andrea ha precisato che la porterà sempre con sé, definendola “patrimonio dell’Unesco”. Nel mentre Adriana Volpe è tornata dal compagno Roberto Parli, mentre lui sembra avere occhi solo per la sua bella Anna.