Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembrano essersi pienamente ritrovati: ecco come stanno passando la loro quarantena insieme dopo il Gf Vip

Nonostante i gossip scoppiati durante il Grande Fratello Vip, Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane confermano che tra loro procede tutto a gonfie vele. “La nostra storia è ricominciata da capo”, afferma infatti la coppia dopo la reclusione forzata della showgirl piemontese nella Casa di Cinecittà. Anzi per i due si prospetta persino una quarantena parecchio bollente, a loro dire persino “a luci rosse”.

Antonella e Pietro, quarantena focosa

Come anticipato da Antonella Elia durante la finale del reality show di Canale 5, il loro primo incontro dopo il GF è stato di sole parole. “La notte di passione che mi aspettavo non c’è stata. Abbiamo dormito nello stesso letto e chiacchierato fino alle 7 di mattina tenendoci per mano. Ci siamo detti quel che non abbiamo potuto dirci negli ultimi mesi”, ha raccontato difatti la donna in una recente intervista.

In ogni caso, Pietro sembra conservare gelosamente il barattolo di miele con cui aveva promesso di spalmare la sua dolce metà. “È intatto, in attesa di essere usato. Quando verrà utilizzato, sarà meglio di come immaginavo. La nostra sarà una quarantena a luci rosse”.

Anche voi siete ancora a tavola? Buona Pasqua 🐣 da me e dal mio amore @antonellaeliatv







L’attore calabrese, dal canto suo, ha confermato di aver sentito fortemente la mancanza della sua fidanzata durante la partecipazione al programma Mediaset. “Mi è mancato tutto. Antonella è una donna molto presente, che mi chiama quattro-cinque volte al giorno […]. Non è stato facile il 14 marzo festeggiare il nostro primo anno d’amore lontani”. Ma ora che si sono ritrovati, paiono intenzionati a recuperare il tempo perso facendo letteralmente scintille!