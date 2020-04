Un recente post di Armando Incarnato farebbe pensare che il cavaliere di Uomini e Donne sia intenzionato a lasciare l’Italia

Armando Incarnato è senza dubbio uno dei personaggi più in vista del parterre senior di Uomini e Donne. Il trono over, però, è sospeso ormai da un mese per via del Coronavirus, pertanto anche il cavaliere si trova in quarantena nella sua casa. Alcuni giorni fa, ad ogni modo, si è sparsa la notizia di una sua presunta violazione alle norme restrittive.

In attesa che Uomini e Donne riprenda la sua programmazione il prossimo 20 aprile, Armando passa dunque molto tempo sui social. Qui si confronta con i propri fan, raccontando tutte le sue emozioni e le sensazioni contrastanti che si trova ad affrontare. Ecco così che molti pensano possa avere in mente una decisione davvero particolare: ma di cosa si tratta nello specifico?

Armando Incarnato se ne andrà all’estero?

Il percorso di Armando Incarnato nel dating show mariano non è stato semplice.

Giunto nel parterre maschile nel 2018, l’uomo si è reso protagonista fin da subito di litigi e discussioni con alcune dame. I fan ricordano sicuramente molto bene quanto successo ad esempio con Noel: la donna lo aveva accusato di essere uno stalker, lasciando poi per sempre il programma.





Ad ogni modo, nonostante gli impegni che lo legano all’Italia, Armando Incarnato sarebbe intenzionato a trasferirsi all’estero. Stando a un suo recente post pubblicato su Instagram, il cavaliere ha difatti scritto: “Tempo che date l’ok e mi trasferisco in Svizzera”, proseguendo poi con una frecciatina rivolta al sistema politico ed economico italiano. L’esasperazione lo porterà dunque per davvero a spostarsi oltre confine? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, quando finalmente ci sarà lo sblocco del lockdown a livello nazionale.