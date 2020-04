Accusata di farsi mantenere da un uomo più grande di lei, Asia Valente ha seccamente replicato sui social alle critiche ricevute

Asia Valente è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4 che si è subito fatta riconoscere per il suo carattere un po’ sopra le righe. In queste ore, tuttavia, è stata presa di mira dai fan per un elemento molto fastidioso, inerente alcune foto in cui la ragazza è apparsa in compagnia di un uomo molto più grande di lei. Tali scatti hanno subito fatto pensare che la super bionda influencer possa farsi mantenere da questa persona, che sarebbe peraltro molto facoltosa.

Asia Valente si difende dalle critiche

Dopo le numerose polemiche, l’ex gieffina ha pertanto deciso di intervenire in prima persona, chiamando in causa niente meno che i suoi legali. Asia Valente ha così voluto replicare direttamente sui social, dopo essere stata accusata di farsi mantenere. La giovane ha affermato di non voler dare peso alle chiacchiere contro di lei.

Reputandosi infatti un personaggio pubblico, è consapevole che avrebbe potuto dare vita a pareri contrari sulla sua persona. Tuttavia quello che proprio non riesce a tollerare sono le insinuazioni molto pesanti fatte in merito alle sue scelte e ai suoi comportamenti nel privato.

Dopo aver precisato di non dovere dare nessuna giustificazione a nessuno, Asia ha però fatto un ulteriore chiarimento. Ha tenuto di fatto a chiarire di aver avuto solo due relazioni importanti nella sua vita. Quindi tutti i gossip sul suo conto sono del tutto fasulli. Inoltre chi continuerà a insultarla dovrà per l’appunto vedersela con i suoi avvocati: uomo avvisato mezzo salvato!