Claudio Lippi è incredibilmente dimagrito e i fan de La Vita in Diretta – a cui lui è stato ospite – non hanno potuto fare a meno di notarlo, stentando quasi a riconoscerlo. Il conduttore ha affermato di aver perso 20 kg.

Claudio Lippi dimagrito: la trasformazione

Come visibile anche dai social – dove ha condiviso un suo omaggio a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nell’anniversario della loro scomparsa – Claudio Lippi è terribilmente dimagrito. Il conduttore ha affermato a La Vita in Diretta che avrebbe perso 20 kg e che starebbe sfruttando la quarantena anche per prendersi cura della sua salute e del suo corpo, attraverso l’esercizio fisico.

“Mia moglie mi ha messo su una strada di corretta alimentazione. Ho perso 20 kg, ora mi sento uno strafigo e vorrei mantenere così.

Mi sento molto meglio”, ha dichiarato, rivelando che il merito della sua trasformazione sarebbe di sua moglie, Kerima Simula.

Nelle ultime puntate de La Priva del Cuoco prima che il programma venisse sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, Claudio Lippi non era stato bene e la stessa conduttrice Elisa Isoardi aveva fatto un appello nei suoi confronti, augurandogli di tornare quanto prima al suo fianco. Il conduttore – che in passato è stato tra i volti più noti del piccolo schermo – recentemente è anche balzato alle cronache dopo che avrebbe rivelato di essere “finito sul lastrico” e di esser stato “dimenticato dalla TV”.