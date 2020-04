Clizia Incorvaia, la promessa via social: “Scacciare la cherofobia”

Clizia Incorvaia ha affidato ai social una promessa fatta con se stessa per questo 2020.

Con un post via social Clizia Incorvaia ha fatto una strana promessa per il suo 2020 e il suo post è stato – inutile dirlo – immediatamente commentato dalla sua nuova fiamma, Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia: la promessa via social

“Primo proposito rinnovabile 365 giorni all’anno: commettere errori di felicità e scacciare via la cherofobia”, ha scritto Clizia Incorvaia via social. La cherofobia è “la paura di essere felici” e in molti hanno visto in questo messaggio un chiaro riferimento alla fine del matrimonio tra la modella e Francesco Sarcina e contemporaneamente anche il suo forte desiderio di tornare a essere felice come un tempo, magari accanto a Paolo. Proprio il figlio di Massimo Ciavarro che Clizia ha iniziato a frequentare nella casa del Grande Fratello Vip ha commentato il post, scrivendole: “Voglio essere io il tuo errore”.

Insomma, sembra chiaro che i due facciano proprio sul serio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 16 Apr 2020 alle ore 9:27 PDT







Quando Clizia è stata squalificata entrambi hanno manifestato il desiderio di vedersi al più presto ma poi l’emergenza Coronavirus ha fatto lo sgambetto ai loro piani, non permettendo loro di vedersi neanche quando Paolo è finalmente uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip. Per il momento i due sembrano intenzionati a restare ancora insieme e sui social una delle loro dirette con i fan – in cui hanno continuato a punzecchiarsi come una vecchia coppia – ha fatto sognare ai loro follower una liaison felice e duratura. Sarà proprio così? Come si suol dire, se son rose fioriranno.