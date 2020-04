Coronavirus, è guarito il padre di Thema dei Gemelli DiVersi

Dopo oltre un mese di ricovero in ospedale è guarito dal coronavirus il padre di Thema, storico componente del gruppo hip hop dei Gemelli DiVersi.

L’annuncio è arrivato direttamente sulla pagina social dei Gemelli DiVersi nella serata del 17 aprile: è guarito dal coronavirus il padre di Thema, componente dello storico gruppo hip hop milanese. L’uomo era stato ricoverato lo scorso 10 marzo a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute e dopo una ventina di giorni lo stesso Thema aveva comunicato la notizia ai propri fan con un sentito messaggio sui social. Nel post, il cantante ribadiva l’invito delle autorità a stare a casa per evitare di contrarre il virus con cui il padre stata combattendo nelle stesse ore.



Coronavirus, l’annuncio dei Gemelli DiVersi

Nel messaggio pubblicato il 17 aprile, lo stesso Thema spiega che la conferma della guarigione del padre è arrivata tramite la classica procedura sanitaria del classico doppio tampone: “Dopo ben 37 giorni di ospedale, oggi mio papà è tornato a casa e la bella notizia è che i 2 tamponi eseguiti a 24 ore di distanza sono risultati entrambi NEGATIVI !!!! Grazie a tutti voi per il supporto e per l’affetto che avete dimostrato …vi abbraccio uno per uno!!! GRAZIEEEEEE THEMA”.

In riposta all’annuncio sono stati decine i fan del gruppo che hanno manifestato il loro entusiasmo sotto il post del cantante, commentando con frasi come: “Che bella notizia sono contenta per te e per tuo papà! Grazie a te e ai Gemelli Diversi, la vostra musica ci tiene compagnia da anni”, ma anche citando brani storici del gruppo come Icaro: “Tutti vogliono volare ma quanti sono disposti a rischiare di farsi male, cadere ricominciare”.





L’annuncio del 30 marzo

La notizia del ricovero del padre di Thema era giunta lo scorso 30 marzo, quando sul profilo ufficiale dei Gemelli DiVersi era apparso questo messaggio: “Buongiorno amici, Scusate l’assenza da fb di questi giorni ma purtroppo c’è mio papà ricoverato in ospedale dal 10 marzo che sta lottando contro questo fottuto virus!!! Non voglio allarmare nessuno,ma visto che molta gente mi sta chiedendo il motivo di questa assenza ..eccolo spiegato !!! Grazie per l’attenzione e a presto !! Vi abbraccio e mi raccomando STATE A CASA !!”.