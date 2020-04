Coronavirus, lutto per Al Bano: “Mi aveva detto di sposare Romina”

Tragico lutto per Al Bano: è morta una delle persone a lui più care, che gli suggerì tra l'altro di sposare Romina Power.

A causa del Coronavirus Al Bano ha perso un suo caro amico, Mariano, risultato positivo al Coronavirus dopo un controllo in ospedale. L’uomo sarebbe stato colui che, quando Romina Power rimase incinta della sua prima figlia, consigliò ad Al Bano di sposarla.

Al Bano: lutto per Coronavirus

Al Bano ha confessato di essere estremamente addolorato per la scomparsa di un suo carissimo amico, Mariano, scomparso dopo aver lottato per alcune settimane contro il Coronavirus. Lui e l’uomo sarebbero stati amici da tempo e a quanto pare sarebbe stato proprio Mariano a suggerirgli di sposare Romina Power quando lei rimase incinta della loro prima figlia.





“Romina mi disse che era incinta, ho detto e adesso che facciamo? Lui rispose che avremmo dovuto sposarci. Lui era il mio Virgilio (…) È sempre rimasto così, umano, gentile.

Perderlo è stato un grande dolore. Poi non puoi restare indifferente quando vedi i camion dei militari che trasportavano persone morte aggredite dal morbo”, ha dichiarato Al Bano a proposito della sua tragica perdita.

Il cantante starebbe trascorrendo la quarantena nella sua casa a Cellino San Marco insieme alla sua compagna, Loredana Lecciso, e ai suoi figli. In un’altra casa sempre nella tenuta di Cellino vi sarebbe anche la stessa Romina Power che però, com’è noto, non ha mai avuto buon sangue per l’attuale compagna di Al Bano e pertanto le starebbe a debita distanza. In tanti via social sono curiosi di sapere come starebbero trascorrendo la quarantena ora che forse sono costretti a vedersi.