Un nuovo video di Eva Henger ha sconvolto il web: la sfilata sui social che rivela qualcosa di più

Eva Henger non rinuncia alla sua sensualità nemmeno in quarantena. L’ex attrice a luci rosse sta passando questo periodo di isolamento nella propria casa in compagnia del marito e della figlia. Ma non smette di regalare ai suoi tanti fan attimi di felicità grazie a foto e video da capogiro, dove mette in mostra la sua perfetta forma fisica.

Eva Henger sconvolge i fan

Proprio pochi giorni fa, la splendida ungherese aveva deciso di fare gli auguri di buona Pasqua totalmente a modo suo. Coperta solamente da un grande uovo multicolore, si era immortalata senza veli sui social, lasciando totalmente libera l’immaginazione dei suoi ammiratori. Inoltre, proprio poco fa, la stessa Eva ha pubblicato un nuovo video su Instagram. Qui indossava per la precisione un vestito decisamente minimal, che ha quasi mostrato apertamente le sue parti intime.

Visualizza questo post su Instagram #buongiorno #bellagente #⭐️ “La felicità non è una condizione a cui arrivare, ma un modo di viaggiare.” __________________________________________________ #happy #life #love #family #lifestyle #fashion #fashionstyle #videooftheday #white #video #girl #model #beautiful #beautifuldestinations #sunshine #sunrise #❤️ Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger) in data: 14 Apr 2020 alle ore 1:33 PDT

Ritrovata una forma perfetta durante il periodo invernale, la mamma di Mercedesz, a 47 anni suonati, suscita invidia anche nelle colleghi parecchie più giovani.

Partecipando alla cosiddetta “quarantine pillow challenge” sui social, l’ex pornodiva ha pertanto mandato ancora una volta in delirio il proprio pubblico maschile. Inoltre con il balletto sensuale dedicato ai suoi quasi centomila seguaci, Eva Henger pare non aver indossato nemmeno l’intimo, rivelando qualcosa di troppo sotto la camicetta trasparente e super corta mostrata nel video bollente.