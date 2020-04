La vittoria del Grande Fratello Vip di Paola Di Benedetto non convince Giovanni Ciacci: le parole dello stylist sulla modella

La vittoria del Grande Fratello Vip 4 di Paola Di Benedetto sembra aver messo d’accordo tutti… o quasi. L’ex madre natura è di fatto riuscita a farsi amare dai suoi coinquilini così come dai telespettatori da casa. Ma nonostante ciò, qualcuno pare non condividere questo stesso pensiero. Nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, Giovanni Ciacci ha infatti lanciato una vera frecciatina al veleno contro la fidanzata di Federico Rossi. Secondo lo stilista, la vittoria di Paola è stata inutile, dichiarando poi che la modella difficilmente potrà trovare una collocazione in tv.

“Era dentro la Casa? L’ho scoperto quella sera stessa. Trovo la sua vittoria inutile, a me piacciono le emozioni forti e lei non me le ha date”.

Così dunque ha mosso le proprie critiche Giovanni Ciacci nei confronti di Paola Di Benedetto, sostenendo che abbia vinto solo perché supportata al televoto dalle sue fan. In merito poi al futuro professionale della showgirl veneta, ha di fatto commentato che non ha peso, a differenza ad esempio di Antonella Elia e Adriana Volpe.

Giovanni Ciacci: stoccata finale

“La ragazza è deliziosa, ma nella Casa purtroppo non si è vista né sentita”. Rimarcando dunque il suo parere su Paola, Giovanni Ciacci ha forse inviato una velata autocandidatura ad Alfonso Signorini affinché lo prende in considerazione per la prossima edizione del GF Vip? Del resto già in passato lo stylist aveva dichiarato che avrebbe accettato molto volentieri di partecipare al noto reality show di Canale 5.