Come procede la quarantena di Ida e Riccardo? Alcuni indizi non farebbero ben sperare sul futuro della coppia: ecco di cosa si tratta

Non esiste nessuna certezza, tuttavia pare che Riccardo Guarnieri e Ida Platano non stiano passando un momento felice della loro già tormentata relazione. Pur non essendo arrivata conferma da parte dei diretti interessati, sono molti i dubbi che stanno assalendo i fan della popolare coppia di Uomini e Donne. I due avevano deciso di passare la quarantena insieme per mettere alla prova la loro convivenza. Ma dopo i primi post su Instagram e Facebook, ogni loro contatto sembra essersi perso.

Ida e Riccardo: ultime novità

L’ultimo post pubblicato da Ida con Riccardo su Instagram risale per la precisione al 14 marzo 2020. Inoltre l’ultima loro storia su Tik Tok è del 26 dello stesso mese. Da allora hanno avuto inizio i dubbi sulla coppia del Trono Over, che come sappiamo già in passato ha avuto diversi problemi legati a delle evidenti incomprensioni di carattere.

Peraltro a qualcuno è apparso strano che anche Riccardo non abbia più pubblicato online delle foto assieme a Ida dopo averle cancellate tutte.

Non sono dunque pochi gli indizi che farebbero pensare a una loro nuova rottura. Tuttavia, in assenza di conferme ufficiali, ogni previsione è chiaramente un azzardo. Pensiamo infatti che se hanno davvero deciso di lasciarsi, saranno Ida e Riccardo a dirlo quando saranno pronti. Certo non mancherà la delusione nei fan della coppia, che speravano che questa fosse la volta buona per vederli finalmente felici e sereni insieme.