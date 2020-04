Lory Del Santo ha voluto commentare l'attuale emergenza da Coronavirus rivelando una possibile soluzione per superare il lockdown

Anche Lory Del Santo ha voluto dire la sua in merito alla difficile situazione di emergenza sanitaria che il mondo intero si trova ad affrontare. “Trovo giusto provare l’isolamento, ma se non dovesse funzionare bisogna lasciare la libertà alla natura di far vincere i più forti”. Questa dunque pare essere la soluzione della showgirl veneta per uscire dall’incubo del Coronavirus. Nel mentre, come precisato in una recente intervista, lei sta trascorrendo la quarantena insieme al fidanzato Marco Cucolo, di 33 anni più giovane.

Lory Del Santo: soluzione al Coronavirus

La vita della ex star di Drive In pare tuttavia non essere cambiata più di tanto con la reclusione forzata. “Già prima stavo sempre insieme al mio compagno. Da quel punto di vista è cambiato ben poco. Il tempo passa in fretta, tra serie tv, social e mail di lavoro.

Le giornate finiscono in un battibaleno". Lory Del Santo ha anche ammesso di essere praticamente sempre in pigiama o al massimo in tuta. Inoltre sta rinunciando del tutto a trucco e parrucco, riposandosi non solo il fisicamente ma anche mentalmente.





A essere più spaventato sembra invece il suo fidanzato. “Lui è terrorizzato, non esce di casa da più di un mese e si fa portare tutto dai fattorini”, ha raccontato sempre la Del Santo. La regista ha anche rivelato di essere lei a fare la spesa al supermercato con la mascherina. Tuttavia pare intenzionata a smettere presto, perché vuole costringere il suo Marco a uscire di casa. Allo stesso modo sarebbe dunque convinta che così dovrebbero fare tutti, perché alla fine della fiera è la natura a comandare secondo la legge del più forte.