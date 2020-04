Rocco Siffredi sta trascorrendo la quarantena in famiglia e ha rivelato cosa gli mancherebbe di più.

Rocco Siffredi sta trascorrendo la quarantena in famiglia con sua moglie, Rosa Caracciolo, e i loro due figli, Leonardo e Lorenzo. L’attore ha dichiarato che quello che gli mancherebbe di più in questo momento sarebbe il sesso.

Rocco Siffredi: la quarantena in famiglia

Rocco Siffredi sta trascorrendo la quarantena in famiglia nella sua casa di Budapest, dedicandosi a piccoli lavoretti casalinghi o semplicemente scegliendo ogni mattina in maniera diversa come trascorrerà la propria giornata. L’attore ha dichiarato che, nonostante a Budapest le misure per contenere il Coronavirus non siano stringenti come altrove, lui e i suoi trascorrerebbero tutto il tempo in casa, occupandosi di piccoli lavoretti rimandati da tempo. Nonostante tutto proceda liscio per lui e la sua famiglia, Siffredi ha dovuto chiudere la propria Academy del porno e ha rivelato che sentirebbe la mancanza del sesso:





“Mi piace stare con la mia famiglia.

Quello che non mi piace è fare a meno del sesso. (…) Oggi non mi pare giusto fare pressione su di lei (la moglie, ndr.) per farla stare dietro a mie esigenze”, ha dichiarato.

Rosa Caracciolo è sempre stata la prima sostenitrice di suo marito e non ha mai avuto da ridire sul suo lavoro nel campo del cinema osé. I due sono sposati dal 1993 e insieme hanno avuto due figli: Lorenzo (nato nel 1996) e Leonardo (nato nel 1999). I due si conobbero sul set del film di Siffredi Il Guardaspalle, e da allora sono diventati inseparabili. Nel 1997 Rosa ha abbandonato l’attività cinematografica per dedicarsi completamente alla sua famiglia, pur restando di buon grado accanto al marito e alla sua attività nel cinema hard.