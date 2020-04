Al Bano e Loredana sono tornati insieme: “Le persone vicine lo sanno”

Loredana e Al Bano sono tornati insieme: la coppia ha trascorso il periodo di quarantena nella tenuta di Cellino e ha ritrovato l'amore.

Complice la chiusura forzata o il relax dovuto ai pochi impegni giornalieri, Al Bano e Loredana sono tornati insieme. Hanno trascorso la quarantena nella loro tenuta a Cellino e, forse questo stretto contatto, gli ha permesso di ritrovare l’amore. Con loro si trovano anche i figli Jasmine e Bido. L’annuncio della pace è giunto direttamente dal cantante: “Sono tornato con Loredana Lecciso – ha raccontato Al Bano al settimanale DiPiù Tv, confermando la riappacificazione con la showgirl -. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati insieme dopo aver trascorso la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco, dove si trovava anche Romina. Il cantante ha rivelato che tra le due il rapporto è sempre stato buono, ma si sono tenute a debita distanza nel contesto pugliese.

Non appena le sarà possibile, però, Romina Power volerà in America per raggiungere il fratello Tyron. “Voleva a tutti costi tornarsene in America – ha raccontato Al Bano -, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’”.

In attesa quindi di rientrare in America, pare che i tre dovranno convivere a stretta vicinanza, nonostante la Power abbia una tenuta distinta da quella della coppia.





Mentre attende la fine della quarantena, Al Bano continua a godersi la sua amata Puglia: “Da buon contadino mi sveglio al mattino, cammino nei boschi, tra gli ulivi e la vigna, al cospetto del dio sole e di madre natura – ha spiegato – . Prendo le precauzioni che vanno prese e vado avanti”.