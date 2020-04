Ascolti tv venerdì 17 aprile 2020: a Belle e Sebastien basta il 13,9% di share

Gli ascolti di venerdì 17 aprile hanno premiato Belle e Sebastien. con il 13,9% di share il film di Rai 1 ha superato le altre reti.

Dopo la conclusione del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici (la cui vincitrice è stata la giovanissima Gaia Gozzi), gli ascolti tv di venerdì 17 aprile 2020 hanno premiato Belle e Sebastien. Il film dell’amicizia tra un bambino e un cane ha attirato l’attenzione di 3.931.000 spettatori, pari al 13.9% di share. A poca distanza si è posizionato, invece, Puoi baciare lo Sposo su Canale 5, che ha raccolto davanti al video 3.390.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Su Canale 5, invece, Puoi baciare lo Sposo ha raccolto davanti al video 3.390.000 spettatori pari al 12.4% di share. Rai2 trasmetteva NCIS che ha interessato 1.980.000 spettatori pari al 6.5% di share e The Rookie ha guadagnato invece il sostegno di 1.710.000 spettatori (pari al 6.1% di share).

Su Italia 1 il film della nota saga di Twilight, New Moon ha catturato l’attenzione di 1.942.000 spettatori (pari al 7.1% di share), mentre su Rai3 Nome di Donna ha raccolto davanti al video 1.496.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.699.000 spettatori con il 7.5% di share.

La7 con Propaganda Live ha registrato 1.488.000 spettatori con uno share del 6.6%.





Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ha segnato il 2.5% con 703.000 spettatori, mentre sul Nove Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio ha catturato l’attenzione di 542.000 spettatori (1.8% di share).