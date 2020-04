Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 20 al 26 aprile 2020

Come tutti i sabati Paolo Fox ha divulgato le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile 2020. Qui i dettagli per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale Fox dal 20 al 26 aprile

Ottimo periodo per Toro, Gemelli Bilancia e Capricorno che vengono quotati con cinque punti su cinque: qualche difficoltà in più per l’Acquario che ne ha soltanto due.

Ariete

Venere favorevole rinnova l’amore per chi è in cerca di un partner. Alle coppie che nelle settimane precedenti hanno vissuto ambiguità, le stelle invitano ad una gestione più oculata e tranquilla anche se per i nati sotto questo segno la felicità non è mai facile da trovare.

Toro

Il periodo si apre con un cielo pieno di presenze planetarie favorevoli ma per chi ha chiuso una storia è probabile che la diffidenza prenda il sopravvento.

Quanto all’ambiente lavorativo bisognerà fronteggiare die ritardi ma la cosa positiva è che sarà molto difficile che non ci sia una riconferma.

Gemelli

E’ iniziato un transito di Venere che durerà fino ad agosto e di cui bisogna approfittare. Se nel passato ci sono state troppe difficoltà o reticenze, ora bisogna ritrovare l’amore vero: interessante a questo proposito la fine del mese.

Cancro

Se il proprio cuore ha resistito alle bufere affrontate agli inizi dell’anno ora andrà meglio. La giornata di giovedì facilita anche la nascita di nuovi progetti sia a livello amoroso che lavorativo grazie al fatto che Saturno non sarà più opposto per qualche mese.

Leone

La settimana inizia con una buona partenza: la situazione è decisamente valida se si intende fare la propria dichiarazione o semplicemente contattare la persona amata anche tramite social.

Attenzione solo alle polemiche giovedì, quando il novilunio potrebbe generare qualche discussione inutile.

Vergine

Nonostante questo sia un anno pieno di spunti interessanti, in molti hanno riflettuto sulle scelte sentimentali al punto da mettere in discussione un rapporto. In questo periodo bisognerà stare attenti a non generare polemiche soprattutto nel weekend.

Bilancia

Venere è ancora nel segno e mercoledì/giovedì un incontro sui social potrebbe rivelarsi interessante. Quanto alle coppie, se c’è stato un tradimento o una discussione bisogna andare avanti e la settimana potrebbe portare a risolvere questioni di casa.

Scorpione

Da qualche mese alcune relazioni sono in crisi e se ci sono disagi e tensioni bisogna stare attenti mercoledì e giovedì perché sono le giornate più difficili della settimana. In generale le cose vanno comunque meglio di prima anche se non si escludono divergenze.

Sagittario

Non è facile convivere con Venere in opposizione: dopo un periodo complesso fatto di chiusure è normale sentirsi fuori gioco.

Giovedì e venerdì sembrano giornate buone ma se è possibile bisognerebbe volare un po’ più alti con la fantasia.

Capricorno

Venere è neutrale ma questo non significa che i nati sotto questo segno non abbiano interessi d’amore: sono infatti giornate interessanti anche per chi vive un’amicizia da poco e vuole farla diventare più importante.

Acquario

Le uniche storie che possono finire in questo periodo sono quelle che hanno già risentito di qualche problema. Giovedì rappresenta una sorta di prova da superare per alcune coppie. Quanto alla professione, negli ultimi mesi la difficile situazione sanitaria causata dal coronavirus ha causato chiusure e tensioni e forse questo ha portato la voglia di cambiare tutto e lasciare ciò che si faceva prima.