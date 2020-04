Grave perdita per Cristiano Malgioglio: l'ex gieffino è in lutto a causa della morte di un artista suo carissimo amico.

Grave lutto per Cristiano Malgioglio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e recentemente opinionista della versione ‘Nip’ ha comunicato sul proprio account Twitter la morte di un carissimo amico. Quest’ultimo, purtroppo, è venuto a mancare a grave di una crisi respiratoria che, però, non sembrerebbe collegata al coronavirus. Si tratta di Christophe, cantante di origini friulane che, da diverso tempo, viveva in Francia. Ed è proprio qui ed, in particolare, a Brest che purtroppo è morto. A darne notizia è l’agenzia di stampa Ansa: secondo le prime indiscrezioni, sarebbe morto per malattie polmonari ed enfisema.

Lutto per Cristiano Malgioglio

A dare notizia della scomparsa di Christophe è stato lo stesso Cristiano Malgioglio con un messaggio su Twitter. Lo ha voluto ricordare con un accorato messaggio: “Ci lascia uno dei più grandi cantautori di origine italiana”, scrive l’ex opinionista del Grande Fratello per esprimere il suo dolore per questo grave lutto.

Malgioglio e Christophe non erano legati solo da un rapporto di amicizia ma anche da collaborazioni artistiche con il gieffino che ha scritto i testi in italiano del cantautore recentemente scomparso.





“Avevo avuto la fortuna di lavorare con lui – scrive ancora Cristiano Malgioglio su Twitter – per scrivere i testi in italiano delle sue stupende Canzoni. Tra queste la magica ‘Le dirò parole blu'”. Il compositore di testi italiano ricorda l’amico Christophe e la sua: “Grande generosità e una Parigi magica”. Infine, un messaggio dolcissimo: “Manchi”. Per Cristiano Malgioglio non è mancato il sostegno dei suoi fan che lo hanno inondato di messaggi d’affetto per la grave perdita.