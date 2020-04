Amadeus condurrà Sanremo 2021? Le parole del conduttore

Amadeus si è espresso per la prima volta sulla sua eventuale conduzione al Festival di Sanremo 2021.

In tanti si sono chiesti quali saranno le sorti del Festival di Sanremo 2021 dopo l’emergenza Coronavirus, e sulla questione si è espresso proprio il conduttore della 70esima ed ultima edizione, Amadeus.

Sanremo 2021: Amadeus alla conduzione?

In tanti si sono chiesti se il Festival di Sanremo 2021 verrà annullato o rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus che, secondo indiscrezioni, avrebbe potuto essere condotto nuovamente da Amadeus (al timone della 70esima edizione della kermesse). A Domenica In il conduttore ha lasciato aperta uno porta a proposito della sua eventuale e prossima conduzione del Festival:“Al primo non si dice mai no, al secondo Sanremo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, è il primo dopo il Coronavirus” ha dichiarato Amadeus che, secondo indiscrezioni, questa volta potrebbe volere al suo fianco il suo secondo amico storico oltre a Fiorello, ovvero Jovanotti.





Sull’edizione 2021 dello show si è espresso anche il Patron dell’Ariston che ha ipotizzato che il Festival di Sanremo 2021 possa essere rimandato di alcuni mesi proprio a causa dell’emergenza Coronavirus.

Non è escluso che a seconda di come proceda la situazione lo show possa essere annullato, oppure bisognerà ragionare su una modalità che permetta di svolgerlo in totale sicurezza per i partecipanti, scongiurando il pericolo di un eventuale contagio. A causa della pandemia da Coronavirus moltissimi show, concerti e programmi TV sono stati cancellati o rimandati a data da destinarsi, e purtroppo non è da escludere che la stessa sorte capiti proprio al seguitissimo Festival dell’Ariston.