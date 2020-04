Paolo Bonolis lascia la Tv per il Web: l’annuncio

Paolo Bonolis sorprende tutti con un nuovo programma che si svolgerà sul web: l'annuncio del conduttore.

Dopo lo stop dei suoi programmi a causa dell’emergenza Coronavirus Paolo Bonolis torna alla ribalta con un nuovo programma, ma questa volta sul web. A detta del conduttore lo show, il cui titolo è “La Stanza del Medico”, sarà una “costola” del suo programma di successo Il Senso della Vita.

Paolo Bonolis: il nuovo programma

A sorpresa Paolo Bonolis ha deciso di lanciarsi in un nuovo programma, che però andrà in onda sul web: il titolo è La Stanza del Medico e il conduttore lo ha definito “una costola” de Il Senso della Vita.

“Giorni difficili eh? Per chi soffre e per chi deve essere operativo tra tanti rischi. (…) la SDL Tv vi mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento da seguire e al quale partecipare con il vostro pensiero.

Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il senso della vita”, ha rivelato il conduttore via social lanciando il promo del programma.

A causa dell’emergenza Coronavirus Avanti un Altro, così come molti altri programmi, è stato sospeso da Mediaset, e proprio il conduttore aveva polemizzato con l’emittente TV perché le ultime puntate dello show erano già state registrate. In un’intervista Radio il conduttore aveva anche ipotizzato – con una frecciatina – un suo eventuale ritorno in Rai e ora, a sorpresa, tornerà sugli schermi dei telespettatori, ma questa volta online. Tra i suoi fan c’è già chi è impaziente di sapere come si svolgerà La Stanza del Medico, in onda dal 21 aprile.