Chiara Ferragni non bada a spese, neanche per quanto riguarda il suo accappatoio: il costo è da capogiro.

Chiara Ferragni – che sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus in famiglia – ha condiviso con i fan le foto del suo “bagnetto” insieme al piccolo Leone, e a seguire ha postato una foto del suo accappatoio. Si tratta di un pezzo della maison Versace dal prezzo da capogiro.

Chiara Ferragni: l’accappatoio griffato

Quando a griff si sa, Chiara Ferragni non bada a spese: ovviamente anche gli “outfit” da bagno dell’influencer sono griffatissimi, e si da il caso che il suo accappatoio provenga nientemeno che dalla maison Versace, al prezzo di ben 400 euro. Insomma, un costo piuttosto esagerato per un indumento da bagno, ma del resto dall’influencer più famosa d’Italia cosa c’era da aspettarsi?

Nel bene e nel male le cifre “spese” da Chiara e dalla sua famiglia hanno sempre fatto discutere, dal suo lussuoso matrimonio (che sarebbe costato oltre 15 milioni di euro) ai suoi due lussuosissimi appartamenti (una villa a Los Angeles e la casa a Milano).

A questi vanno ad aggiungersi un guardaroba stracolmo di abiti griffati e di borse d’alta moda, le scarpe e tutti i prodotti beauty di cui Chiara non farebbe mai a meno.





Nonostante il suo stile di vita sia ammirato da tutti, non sono state poche le critiche che le sono piovute addosso proprio a causa del suo stile di vita: dopo che l’influencer ha organizzato una festa di compleanno a Fedez in un prestigioso supermercato in tanti l’hanno accusata via social di non avere rispetto nei confronti di chi muore di fame.