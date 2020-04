Clizia Incorvaia non rinuncia a vestirsi elegante anche in quarantena e con i suoi scatti social seduce i fan.

Nonostante la quarantena imposta per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus Clizia Incorvaia non rinuncia all’abito elegante, e sui social ha mostrato la sua mise per la cena casalinga.

Clizia Incorvaia in quarantena: l’abito

Un lungo abito di seta rosa e scarpe di paglia: così Clizia Incorvaia ha sedotto i fan dei social, mostrando loro il suo outfit da “quarantena” e scrivendo ironica “lezioni di galateo con Clizia”. Il suo post è stato subito commentato dal neofidanzato Paolo Ciavarro, impaziente di poterla rivedere dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 18 Apr 2020 alle ore 7:16 PDT

Quando è scatta l’emergenza Coronavirus Clizia ha raggiunto la sua famiglia in Sicilia – nella casa in cui è cresciuta sin da bambina – insieme a sua figlia Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina. Paolo invece è tornato a casa della madre, Eleonora Giorgi, e come il resto dei cittadini italiani è rimasto in casa per evitare qualsiasi possibile contagio.

Nella casa del Grande Fratello Vip la modella e il figlio di Massimo Ciavarro si sono incontrati per la prima volta, e in breve tempo tra i due è scattata la passione.

La coppia, dopo la fine del programma, non ha potuto rivedersi proprio a causa dell’emergenza sanitaria, e sui social hanno continuato a mostrare la loro reciproca nostalgia l’uno nei confronti dell’altra. “Stiamo impazzendo”, ha dichiarato Paolo ai suoi fan, impaziente di rivedere Clizia.