La nuova versione di Uomini e Donne in piena emergenza Coronavirus: tutto quello che c'è da sapere.

A grande richiesta Uomini e Donne torna in TV in piena emergenza Coronavirus, e ovviamente in una versione del tutto nuova proprio per far fronte ad eventuali contagi. Sui social intanto sono spuntate le prime anticipazioni riguardanti la prima puntata.

Uomini e Donne al tempo del Coronavirus

Il 20 aprile Uomini e Donne torna in TV dopo il blocco dovuto all’emergenza Coronavirus. Per far fronte all’epidemia il format è stato completamente rivisitato, e le uniche due protagonista a essere corteggiate – a distanza, ovvero con messaggi audio e chat – saranno Gemma Galgani e Giovanna Abate. Sui social sono spuntati i primi video inerenti le anticipazioni, con Gemma che saluta i due opinionisti in collegamento (Gianni Sperti e Tina Cipollari) e Tina Cipollari che si presenta al pubblico da casa con la mascherina con la mummia (alter ego di Gemma).





In questa prima fase del format le due dame del programma potranno essere corteggiate solo a distanza, e unicamente in un secondo momento potranno incontrare i cavalieri e scoprire se l’attrazione provata “a distanza” fosse reale o meno.

Come sempre non mancheranno i battibecchi tra Tina e Gemma e per il momento non è da escludersi che questa variante del format riguardi anche la versione classica del Trono (per cui starebbero già preparando i casting).