Diletta Leotta si improvvisa pizzaiola lanciando una sfida con King Toretto: la regina di Dazn stupisce i follower su Instagram

Avevamo già visto la bella Diletta Leotta destreggiarsi nelle sue doti culinarie in questa lunga quarantena. Con numerosi selfie sul suo profilo Instagram, la popolare presentatrice di Dazn si è di fatto spesso mostrata con biscotti, torte e manicaretti vari, tutti fatti rigorosamente a mano. Ora tuttavia è per lui giunto il momento di misurarsi anche con la pizza, così come stanno facendo milioni di italiani. Così la frizzante siciliana ha pensato bene di sfidare il suo fidanzato Daniele Scardina nella preparazione della pizza fatta in casa. Il match tra i due, che stanno passando insieme la reclusione per Covid-19, è stato dunque documentato sul noto social network. Neanche a dirlo, il post ha ricevuto ovviamente una valanga di commenti e visualizzazioni!

Diletta Leotta: le critiche del prima e dopo

Molto apprezzata soprattuto dal pubblico maschile, Diletta Leotta è recentemente balzata agli onori della cronaca rosa per alcune sue foto che la ritraggono qualche anno fa. La giornalista sportiva dal fisico mozzafiato e dal viso d’angelo pare dunque non essere sempre stata così. Nelle vecchie immagini appare infatti molto diversa da come la conosciamo oggi. Con un mento pronunciato e un naso importante, la conduttrice in queste foto non sembra nemmeno lei.

La differenza fra il passato e il presente è pertanto parecchio evidente, al punto da portare molti fan a pensare che la giovane abbia ampiamente fatto ricorso alla chirurgia estetica. Secondo diversi follower Diletta Leotta sarebbe ricorsa al chirurgo per diventare quella che è oggi, pertanto la sua fama di giornalista sexy sarebbero tutto un bluff.