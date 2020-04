Interrogata dai fan, Emma Marrone è tornata a parlare di Belen Rodrigeuz: lo scoop sentimentale ad Amici quand'era fidanzata con Stefano De Martino

Sono passati ormai diversi anni dal gossip che aveva incatenato i fan del noto talent Amici di Maria De Filippi. Parliamo ovviamente del triangolo amoroso venutosi a creare tra Emma Marrone, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tutti e tre protagonisti del programma di Canale 5 nel lontano 2012. All’epoca il danzatore partenopeo aveva difatti ancora una storia con la cantante salentina, ma tutti sappiamo bene cosa successe in quel frangente.

Emma ha perdonato Belen?

Proprio a proposito del fattaccio, anche la stessa Belen si era trovata recentemente a parlare di quella medesima circostanza. La presentatrice argentina aveva di fatto affermato di ricordare ancora molto bene la serata in cui si innamorò del giunonico ballerino. “Quella sera me la ricordo come se fosse ieri. Da allora tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai”, aveva difatti scritto la Rodriguez in uno dei suoi ultimi post su Instagram.





Ecco che però proprio poche ore fa, nel corso di una diretta sul medesimo social network, anche Emma Marrone ha deciso di tornare sulla questione.

Dopo aver risposto a diverse domande dei fan, anche piuttosto scomode, non si è tirata indietro neppure in relazione alla sua sfera privata. A una piccola fan che le ha chiesto “Emma, hai perdonato Belen?”, l’artista pugliese ha dunque dato la sua riposta definitiva! Con un sorriso piuttosto imbarazzato ha quindi replicato: “Oddio, assolutamente. Ma non dovevo perdonare Belen semmai… Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male”.